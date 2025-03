Donne e Sport, domani l’appuntamento al Cambellotti

Latina si prepara ad accogliere un evento di grande rilievo dedicato al connubio tra donne e sport. Domani, a partire dalle ore 18:00, il Museo Cambellotti ospiterà ‘Donne & Sport’, un’iniziativa promossa dal Soroptimist International Club Latina e dalla casa editrice Lab DFG con il patrocinio del Comune di Latina.

L’evento offrirà un’importante occasione di riflessione sul lungo cammino verso la parità di genere nello sport. A guidare il dibattito sarà il giornalista Pasquale Cangianiello, che dialogherà con due straordinarie protagoniste dello sport italiano: Manuela Benelli e Alessia Berra. Le atlete condivideranno le loro esperienze attraverso le pagine dei loro libri editi da Lab DFG: ‘Fuori dal corpo’ e ‘La percezione del secondo tocco’ di Manuela Benelli e ‘La criniera della Leonessa’ di Alessia Berra.

Porteranno i loro saluti istituzionali: Matilde Celentano, sindaco del Comune di Latina; Andrea Chiarato, assessore allo Sport del Comune di Latina; Elena Palazzo, assessore allo Sport della Regione Lazio. Per il Soroptimist International Latina presenzierà la presidente, Olivia Oliviero.

“Il valore dello sport – ricordano gli organizzatori – è stato recentemente sancito anche dalla Costituzione Italiana con la modifica del settembre 2023 nella quale si legge: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psico- fisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”. La parità tra donne e uomini è un principio fondamentale che necessita di trovare applicazione anche in ambito sportivo. Il progetto di Soroptimist International d’Italia si propone di far riflettere su questo divario e promuovere i valori sportivi affrontando i temi legati alla gender equality, alla parità di trattamento di uomini e donne, al contrasto agli stereotipi, e alle discriminazioni sia in ambito professionistico che amatoriale, agli aspetti legati alla prevenzione della violenza con un approccio inclusivo che consideri anche la disabilità”.

ALESSIA BERRA – Ipovedente dalla nascita a causa della Sindrome di Stargardt, gareggia in piscina dal 2001 prima con la Federazione Italiana Nuoto e dal 2015 con la Nazionale paralimpica, dove oltre alle 15 medaglie internazionali vince, a sorpresa, un argento ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 nei 100 metri farfalla categoria S13. Alessia Berra è anche laureata con lode in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate e porta avanti l’obiettivo di introdurre nelle scuole e nelle aziende la cultura della solidarietà e dell’inclusione. Da maggio 2023 è entrata a far parte del gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre coronando il sogno di far diventare la passione per l’acqua una professione. Ha scritto ‘La criniera della leonessa’ per Lab DFG.

MANUELA BENELLI – È la più titolata giocatrice di pallavolo della storia italiana, avendo vinto: 11 scudetti , 6 Coppe Italia, 2 Coppe dei Campioni, una Coppa CEV, un Mondiale per Club. Con la nazionale ha vinto un bronzo agli europei del 1989 e ha vestito la maglia azzurra per ben 325 volte. Il 25 marzo 2019 entra nella Hall of Fame italiana. Nel 2014 fonda la Volley Academy Manù Benelli, di cui è tuttora direttrice tecnica. La Volley Academy ha lanciato la prima scuola per palleggiatori/trici in Italia e tiene numerosi clinic e camp per giovani atleti in tutta la penisola. Per Lab DFG ha pubblicato, nel 2022, la sua autobiografia ‘Fuori dal corpo’ ed il manuale tecnico del palleggio ‘La percezione del secondo tocco’ nel 2024.