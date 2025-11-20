Dopo 15 anni torna il Capodanno in piazza ad Aprilia

Dopo quasi quindici anni di assenza, Aprilia si prepara a ritrovare la magia del Capodanno in piazza. Il 31 dicembre, piazza Roma tornerà a essere il cuore della festa grazie all’iniziativa dell’associazione “Il Mercatino di Aprilia”, che per tutto il periodo natalizio ha organizzato un ricco calendario di appuntamenti nel centro cittadino, dal 6 dicembre fino all’Epifania del 2026.

L’attesa serata di San Silvestro sarà una delle tappe clou del programma: dalle ore 19 un dj set animerà la piazza accompagnando i presenti fino al tradizionale conto alla rovescia di mezzanotte. Brindisi con spumante offerto gratuitamente, musica e allegria restituiranno alla città il piacere di accogliere insieme il nuovo anno, come non accadeva dal 2011, quando l’ultima festa di piazza salutò l’arrivo del 2012.

Ma non sarà solo la notte di Capodanno a risvegliare il centro storico. Ogni domenica, dalle 9 alle 19, piazza Roma e via dei Lauri ospiteranno un’edizione speciale del Mercatino di Natale, dove si potranno trovare idee regalo, prodotti artigianali e dolci tipici. Per i più piccoli sono stati pensati spettacoli di magia, clown e teatro dei burattini, oltre ai trucchi e ai sorrisi di Konny, che intratterrà i bambini gratuitamente.

Durante i fine settimana, dalle 14 del sabato fino alla mezzanotte di domenica, sarà attiva un’area dedicata allo street food e alla musica dal vivo, con esibizioni di band locali pronte a scaldare l’atmosfera. In largo Marconi, davanti alle Poste, verrà allestita una zona giochi con gonfiabili e attrazioni, mentre in piazza Roma saranno disponibili giostrine per i più piccoli.

Il programma culminerà martedì 6 gennaio con l’arrivo della Befana del Mercatino, che porterà dolci e calze piene di sorpresa per tutti i bambini. «Abbiamo lavorato per realizzare un calendario di iniziative che favorisca la socialità e la serenità di grandi e piccoli — ha spiegato Fabio Marconi, presidente dell’associazione Il Mercatino di Aprilia —. Il nostro obiettivo è restituire ai cittadini il piacere di vivere il centro storico, oggi pedonalizzato, dove poter passeggiare in sicurezza e riscoprire il vero spirito natalizio».