Dopo 31 anni torna oggi al Francioni l’Italia U21

La nazionale Under21 torna a Latina 31 anni dopo l’ultima volta. Alle 16.45 di oggi pomeriggio al Francioni, gli azzurrini sfideranno i pari età di San Marino nella sfida valevole per la qualificazione ai prossimi EURO 2025 che si terranno in Slovacchia.

Una presenza, quella della nazionale guidata da Carmine Nunziata, che contribuirà ad accendere i riflettori sulla città di Latina. Una sfida che è stata fortemente voluta dall’assessore Elena Palazzo che dopo decenni ha avuto la brillante idea di riportare l’Under 21 nel capoluogo pontino. “Ho puntato molto su questo appuntamento – spiega la Palazzo –, che rientra nell’accordo stipulato con la Figc. I grandi eventi sportivi generano ricadute positive sui luoghi che li ospitano in termini di movimento turistico e di visibilità ed è giusto che tutte le province del Lazio abbiano l’opportunità di accoglierli.

Ringrazio il Comune di Latina che ha aderito con entusiasmo e ha contribuito all’organizzazione della gara. Voglio infine ringraziare i calciatori della Nazionale che hanno fatto un gesto bellissimo e fortemente significativo recandosi all’Ospedale S.M. Goretti per salutare i piccoli ricoverati in pediatria.” ha concluso l’assessore.

Parole di ringraziamenti che sono arrivate anche dal primo cittadino di Latina Matilde Celentano, che ha commentato così entusiasta: “Come Comune di Latina siamo lieti di ospitare l’Under 21 di calcio maschile, che domani tornerà a giocare in città 30 anni dopo la gara con la Romania del gennaio del 1993. Ringrazio anche la Figc che ha scelto di confermare la politica dei prezzi popolari dei biglietti, con l’obiettivo di permettere a tutti di assistere al match. La nostra amministrazione, insieme a quella regionale, ha lavorato a lungo per la riuscita dell’appuntamento di domani, che darà a Latina la visibilità che merita in ambito sportivo”.