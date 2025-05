Dopo 50 anni torna a Borgo Sabotino lo storico Torneo delle Contrade

Quasi mezzo secolo dopo l’ultima edizione, Borgo Sabotino si prepara a rivivere un momento storico e di grande valore, sia sportivo che sociale. Al campo comunale Andriollo, prenderà ufficialmente via questo sabato il Torneo delle Contrade di Sabotino. Un evento fortemente voluto dalla comunità locale e messo su dall’associazione Eventi Sabotino, che ha suddiviso il territorio in sette ‘contrade’, Litoranea Alta, Litoranea Bassa, Contrada Mare, Centro Storico, Macchia Grande, Quadrato e Sabotino, pronte a sfidarsi per il titolo di campione.

La prima edizione del rinnovato torneo è stata presentata questa mattina nella sala De Pasquale del Comune di Latina, riscontrando numerosa partecipazione sia dalle autorità che dai cittadini. Un torneo che avrà come obiettivo non solo il senso sportivo, ma anche quello di rinsaldare legami, riscoprire il senso di appartenenza e ridare vita a una tradizione troppo a lungo dimenticata.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio del Comune e della Provincia di Latina, sono le parole entusiaste del sindaco Matilde Celentano che si è così espressa in conferenza stampa: “Apprezzo molto questa iniziativa, così radicata nel territorio. È da 50 anni che non si organizzava un evento simile, che valorizza davvero Borgo Sabotino. È un modo sano per rivitalizzare e rendere luminoso il borgo. È importante che le manifestazioni siano diffuse e che ogni borgo possa avere i suoi momenti di festa. Questo torneo unisce sport e storia, ed è una cosa bellissima”.

Parole di entusiasmo anche dell’assessore allo sport Andrea Chiarato che ha definito la kermesse “un evento così bello nato dal basso, dalla volontà di stare insieme”. “Cresce l’adrenalina – ha aggiunto – nelle case e nel borgo non si parla di altro. Sono veramente felice di vedere una comunità come quella di Sabotino riunirsi per fare qualcosa di straordinario. Il Comune si è reso disponibile ad accompagnarli, e se quest’anno riuscirà bene, potrà diventare un appuntamento fisso e attrattivo anche per altri territori. Il borgo è in fermento, e lo spirito dev’essere quello dell’unione. Un plauso va all’associazione Eventi Sabotino per l’organizzazione e ai presidenti delle sette contrade”.

Hanno presenziato alla conferenza anche i consiglieri comunali Renzo Scalco e Fausto Furlanetto, oltre al parroco della parrocchia di Borgo Sabotino, Don Alberto.

di Federico Panariello