Dopo Latina, anche Sermoneta ottiene il riconoscimento Plastic Free

Dopo il riconoscimento ottenuto dal Comune di Latina, anche Sermoneta si conferma Comune Plastic Free 2025, ottenendo per il secondo anno consecutivo il prestigioso premio per l’impegno nella raccolta e nel riciclo dei rifiuti.

Ieri mattina, a Napoli, il sindaco Giuseppina Giovannoli e il consigliere delegato all’ambiente e alla raccolta differenziata Vittorio Pacini, accompagnati dal referente Plastic Free Sermoneta Antonio D’Alessandro, hanno ritirato il riconoscimento, che premia le iniziative dell’amministrazione comunale a favore dell’ambiente.

“Vogliamo condividere questo riconoscimento con tutta la comunità, perché rappresenta uno stimolo a migliorarci ulteriormente e a intraprendere nuove azioni per la tutela dell’ambiente”, hanno dichiarato Giovannoli e Pacini. “Grazie a Plastic Free per il sostegno, ai referenti locali Antonio D’Alessandro e Martina Radicioni, agli operatori della ditta Del Prete, agli uffici comunali e a tutti i cittadini che ogni giorno si impegnano per ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati”.

Il secondo premio in un mese

Per Sermoneta si tratta del secondo riconoscimento ambientale in un mese, dopo il premio “Comune Riciclone” di Legambiente Lazio. Insieme a Sermoneta, a Napoli sono stati premiati altri 121 Comuni italiani, di cui sei nel Lazio.

L’amministrazione comunale, che ha sottoscritto un protocollo d’intesa con Plastic Free nel 2021, ha già organizzato numerosi eventi di pulizia e sensibilizzazione. Il prossimo appuntamento è fissato per il 29 marzo 2025, con un’iniziativa dedicata alla raccolta dei rifiuti.

Un percorso virtuoso che, dopo Latina, conferma l’impegno anche di Sermoneta per un futuro più sostenibile.