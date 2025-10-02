Dopo Santa Maria, chiude Strada Cerreto Alto: caduto un pino, strada interdetta

Dopo la chiusura del ponte di Borgo Santa Maria, un nuovo disagio colpisce la viabilità a ridosso del lido. Strada Cerreto Alto, traversa di Strada Sabotino che conduce all’omonimo Borgo, rimarrà chiusa per due giorni a causa della caduta di un grande pino, abbattuto dal maltempo di oggi.

L’ordinanza del sindaco dispone “il divieto di circolazione e sosta nel tratto interessato dalla problematica e più precisamente tra il civico 3296 e il civico 3346, per la durata di due giorni necessari alla verifica della stabilità degli alberi in argomento, da effettuarsi ad opera di un esperto di botanica, quindi al ripristino delle condizioni di sicurezza”.

Il rischio corso è stato notevole: il provvedimento è stato adottato per tutelare l’incolumità di cittadini e abitazioni. Sarà dunque necessario procedere “con estrema urgenza alla verifica dello stato di stabilità degli alberi ad alto fusto che insistono entro le proprietà private limitrofe e meglio censite in catasto”.

Un nuovo stop alla circolazione che pesa in una zona già messa a dura prova dal blocco del ponte di Borgo Santa Maria, con inevitabili ripercussioni per residenti e pendolari.