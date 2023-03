Doppio incidente a Latina, due feriti

Due incidenti in poche ore si sono verificati questa mattina in due zone centrali della città. In via del Piccarello, proprio a ridosso dell’imbocco della Pontina, una City Car è finita in un fosso pieno d’acqua per via delle piogge cadute nelle ultime ore. Fortunatamente tanta paura ma nessuna lesione grave per l’uomo alla guida. All’ora di pranzo invece un incidente violento tra due auto si è verificato nei pressi di via Polusca dove il personale del 118 ha dovuto soccorrere le due persone che erano alla guida delle vetture.