Dragaggio del porto di Terracina, affidato il servizio di bonifica delle bombe inesplose

È stato affidato il Servizio di Bonifica Bellica Sistematica Subacquea per ordigni residuati bellici inesplosi nel fondale del porto di Terracina, un’indagine preventiva obbligatoria per poi poter intervenire sulla barra sabbiosa. L’importo dei lavori ammonta a 45.750 euro.

Passo importante verso il dragaggio per il quale l’Amministrazione Comunale ha ricevuto un contributo dalla Regione Lazio di 400 mila euro.

Sono in corso intanto le procedure per la caratterizzazione delle sabbie e l’adeguamento batimetrico, indagini anche queste propedeutiche all’intervento di dragaggio.

A ottobre scorso è stato affidato il Servizio Professionale per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, il Progetto Esecutivo e la direzione dei lavori per le attività di indagini preliminari per le opere di somma urgenza relative alla messa in sicurezza per l’accesso al porto.

Nei giorni scorsi si è tenuta una nuova riunione operativa convocata dal Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti per fare il punto della situazione in vista della prossima stagione estiva alla presenza, tra gli altri, del comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, Vincenzo Viola, che ha illustrato la situazione attuale all’ingresso del porto con le criticità peggiorate per via delle recenti mareggiate.

«L’affidamento di questa indagine rappresenta un passaggio importante e necessario per poter procedere all’intervento di dragaggio del porto. Un percorso complesso che prosegue grazie anche alle interlocuzioni che da subito abbiamo avviato con tutti gli attori interessati», ha dichiarato il Vicesindaco Claudio De Felice.

«Il nostro porto è e deve restare uno snodo strategico di collegamento con le isole pontine per i passeggeri e per le merci, ed è nostro dovere garantire la sicurezza a tutti i fruitori», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.