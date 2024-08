Dramma a Borgo Podgora, la comunità piange Christian e Gabriele

La comunità di Borgo Podgora, un angolo di Latina noto per la sua coesione, è sconvolta dalla tragica scomparsa di due giovani, Christian Granella, 15 anni, e Gabriele Parcesepe, 18 anni. La notte scorsa, un incidente stradale ha spezzato le loro vite, lasciando un vuoto incolmabile nelle famiglie e nel borgo.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per Christian e Gabriele non c’era piùnulla da fare. Gli altri tre ragazzi a bordo della Toyota sono stati ricoverati d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Al momento, i corpi dei due ragazzi sono a disposizione della magistratura in obitorio, e sono in fase di definizione le date dei funerali.

Le parole del sindaco Matilde Celentano

“In un momento di grande dolore per la comunità, il sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha espresso un messaggio di cordoglio profondo: “Esprimo profondo cordoglio per la morte dei due ragazzi, di 15 e 18 anni, che questa notte hanno perso la vita a seguito di un incidente avvenuto in strada Acque Alte. Mi stringo al dolore dei familiari e dell’intera comunità di Borgo Podgora. Quanto accaduto mi addolora immensamente.”

Celentano ha messo in luce il problema degli incidenti stradali nella zona: “Il tema degli incidenti stradali è purtroppo ricorrente nel nostro territorio, anche con esiti drammatici come quello di questa notte che ha spezzato la vita di due giovani concittadini.”

Rivolgendo un accorato appello, il sindaco ha invitato tutti, e in particolare i giovani, a prestare attenzione ai pericoli della strada: “Voglio rivolgere una raccomandazione a tutti coloro che si mettono in auto, e in modo particolare ai giovani, affinché siano sempre consapevoli dei pericoli della strada.

La comunità di Latina, profondamente colpita, si unisce nel dolore e offre sostegno alle famiglie di Christian e Gabriele, mentre l’amministrazione comunale rinnova il suo impegno per migliorare la sicurezza stradale”.