Un altro grave incidente sul lavoro si è verificato ieri a Cisterna. Secondo quanto riportato sulle colonne di Latina Oggi, una donna ha perso la mano destra mentre stava lavorando in una macelleria industriale di Doganella. Per cause ancora da accertare, la lavoratrice è rimasta vittima del tritacarne che stava utilizzando. Subito soccorsa dai colleghi, la donna è stata operata d’urgenza al Gemelli di Roma. Ma a quanto pare non c’è stato nulla da fare.