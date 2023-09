Ancora un dramma nell’area abbandonata e degradata dell’ex Svar. Una residente che questa mattina stava passeggiando in quella zona ha infatti notato il corpo ormai privo di vita di uno dei senzatetto che abitano il sito dismesso. Allertati i soccorsi, i sanitari e i poliziotti giunti sul posto non hanno potuto far altro che registrare il decesso causato da un’overdose.