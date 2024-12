Dramma della strada sulla Cassino-Mare: muore 52enne di Formia

Un tragico incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio sulla superstrada Cassino-Mare, nel tratto che attraversa la periferia di Pignataro Interamna. La vittima, un uomo di 52 anni residente a Formia, era alla guida di un’Opel Mokka nera quando ha impattato contro un camion Eurocargo Iveco della Capuano Trasporti di Pozzuoli, specializzato nel trasporto di yacht e materiale marittimo. Il camion era uscito dal parcheggio del bar “ex Lamborghini” per immettersi sulla SR 630.

L’impatto è stato fatale per l’automobilista, che è rimasto intrappolato nell’abitacolo. Nonostante i tempestivi soccorsi del personale sanitario del 118, giunto dalla postazione di Cassino, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. I carabinieri di San Giorgio a Liri stanno conducendo le indagini e hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente. Per consentire le operazioni di soccorso e misurazione, la superstrada Cassino-Formia è rimasta chiusa in entrambe le direzioni.