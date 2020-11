Drive-in a Giulianello, su 120 alunni di Cori 1 è risultato positivo. Il sindaco: “Scuola sicura”

Si è svolto ieri il drive-in a Giulianello e sono stati effettuati i test rapidi a 120 alunni delle scuole del Comune di Cori. Tutti gli studenti sono risultati negativi, salvo uno che ha registrato una lieve percentuale di positività. Sarà sottoposto al tampone molecolare e domenica avrà il risultato definitivo.

“Il test negativo registrato a più di 100 alunni – ha detto il sindaco, Mauro De Lillis – ci rasserena e, soprattutto, deve dare fiducia all’attività scolastica in presenza. I nostri alunni frequentano una scuola sicura“.

“Le operazioni – ha aggiunto il primo cittadino – si sono svolte con la massima efficienza e regolarità. Grazie alla Asl, che di nuovo ha recepito le nostre richieste. Grazie ai volontari della Protezione civile per il contributo e il sostegno dato, una vera garanzia per tutti noi. Grazie al corpo dei vigili urbani per l’ottimo lavoro. Insieme, abbiamo dato un buon servizio alla città”.

“La situazione generale non migliora – ha concluso – i casi continuano a crescere con numeri importanti. Non abbassiamo la guardia e l’attenzione, molto dipende da noi”.