Droga e armi, doppio blitz della Polizia: tre arresti tra Fondi e Pontinia

Operazione della Polizia di Stato sul fronte del contrasto allo spaccio di stupefacenti: tre persone arrestate tra Fondi e Pontinia in due distinti interventi.

A Fondi, gli agenti del Commissariato hanno arrestato in flagranza un uomo, cittadino egiziano, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio, possesso di armi e false dichiarazioni sull’identità. L’intervento è scattato dopo una segnalazione relativa a un soggetto sospettato di spacciare nei pressi di un esercizio pubblico e ritenuto potenzialmente armato. Alla vista degli agenti l’uomo ha tentato la fuga, ma è stato subito bloccato. Durante il controllo è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, mentre le successive perquisizioni hanno portato al rinvenimento di altra droga e materiale per il confezionamento. All’interno di uno scooter nella sua disponibilità sono stati sequestrati anche un machete lungo circa 54 centimetri e un coltello a serramanico. In un primo momento il soggetto ha fornito false generalità, poi smentite dagli accertamenti. Su disposizione della Procura di Latina è stato trasferito in carcere.

Un secondo intervento ha portato invece all’arresto di un uomo e una donna da parte della Squadra Mobile. I due, fermati a bordo di un’auto dopo aver insospettito gli agenti, sono stati trovati in possesso di oltre mezzo chilo di cocaina. La successiva perquisizione nell’abitazione di uno dei due, a Pontinia, ha permesso di recuperare ulteriore droga, per un totale di circa 660 grammi, oltre a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita.

Entrambi gli interventi si inseriscono nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotte dalla Polizia di Stato nella provincia di Latina. I tre arrestati sono ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.