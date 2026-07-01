Droga e bilancini in casa, denunciato un giovane a Cisterna

Un giovane di Cisterna è stato fermato e denunciato a piede libero dagli agenti del Commissariato locale nell’ambito di un’importante operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa trae origine da alcuni sequestri di droga avvenuti nei mesi scorsi sul territorio, episodi che avevano fatto scattare immediati accertamenti da parte degli uomini del locale Commissariato per individuarne la provenienza e risalire ai responsabili della rete locale. La svolta nell’indagine è arrivata nelle scorse ore quando i poliziotti, nel corso di una perquisizione mirata, hanno fatto irruzione nell’abitazione del ragazzo. Durante l’ispezione sono state rinvenute diverse dosi di hashish già pronte per lo smercio, insieme a tre bilancini di precisione e a tutto il materiale necessario per il confezionamento della droga. Di fronte alle evidenze raccolte, il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà.