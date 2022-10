Droga e contanti, due giovani arrestati dai Carabinieri a San Felice

Due giovani di 33 e 25 anni, entrambi di origine orientale, sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Terracina, i militari hanno intercettato, nel territorio di San Felice Circeo, i due mentre viaggiavano a bordo di un auto assumendo atteggiamenti sospetti alla vista della gazzella.

Carabinieri che hanno provveduto al controllo e alla perquisizione rinvenendo svariate dosi di eroina per un peso di circa 35 grammi, oltre a 3mila euro in contanti ed un coltello a serramanico. Militari che poi hanno proseguito con la perquisizione domiciliare nei confronti dei due, trovando anche 16 fiale di metadone.

Per questo i due, di cui uno già noto alle Forze di Polizia, sono stati dichiarati in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto d’armi od oggetti atti ad offendere. Trattenuti nelle camere di sicurezza della Caserma dei carabinieri in attesa del rito direttissimo.

Sempre a San Felice Circeo, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono dovuti intervenire alla segnalazione del furto di un’anta del portone di ingresso della Chiesa di San Felice Martire. Le indagini dei militari si sono concentrate nei confronti di un soggetto del luogo, a cui qualche ora dopo, è stata rinvenuta la refurtiva nascosta nel garage di proprietà. Vistosi scoperto, l’uomo ha iniziato ad invenire contro gli operanti, dando in escandescenze, ed aggredendoli fisicamente, anche con un grosso masso,con cui è riuscito a colpirne uno alla testa. Dopo averlo immobilizzato, è stato necessario l’intervento di personale sanitario, che ha dovuto sedare l’esagitato. Anche per i militari è stato necessario ricorrere a cure mediche. L’autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa di rito direttissimo.