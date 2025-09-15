Droga e farmaci stupefacenti: 9 arresti dei carabinieri tra Latina, Cisterna e Sermoneta

Dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri del Nas di Latina, hanno dato esecuzione a nove ordinanze di custodia cautelare a seguito di un’indagine, denominata “Fake for Drug” che ha portato alla luce un sistema di approvvigionamento illecito di farmaci ad azione stupefacente, tramite l’utilizzo di ricette mediche false e documenti di identità contraffatti, oltre ad attività di spaccio di droga parallele.

Sono stati impiegati oltre 50 militari del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, del Comando Provinciale di Latina, del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare e delle unità cinofile di Santa Maria di Galeria, per finalizzare i 9 provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dal Gip del Tribunale di Latina. I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso della giornata odierna.