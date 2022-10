Droga e maltrattamenti, madre fa arrestare il figlio a Cisterna

Un giovane 25enne di Cisterna è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Cisterna in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Il ragazzo, dopo una perquisizione a casa, è stato trovato in possesso di circa 130gr di marijuana, 38gr di pasticche riconducibili a qualche sostanza vietata dalla legge e 660 euro in banconote di piccolo taglio, molto probabilmente proventi dall’illecita attività. Rinvenuto anche del materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e 97gr di mannite. Successivamente la perquisizione è passata anche nel veicolo del giovane dove è stato rinvenuto un grosso coltello da cucina, nascosto sotto il sedile anteriore del passeggero.

I carabinieri sono arrivati al giovane soprattutto grazie al coraggio della povera e ormai senza speranza madre che esasperata dalle minacce e dal comportamento aggressivo del figlio ha denunciato il tutto ai militari. Per questo il giovane, oltre all’arresto, è stato denunciato per i reato di maltrattamento contro familiari e conviventi e di porto abusivo d’arma.