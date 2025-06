Droga e pistola nel bar a Fondi, il questore lo chiude per 15 giorni

Lo scorso 16 giugno, nell’ambito di un’operazione volta al contrasto dello spaccio a Fondi, i carabinieri della Tenenza locale avevano ritrovato all’interno di un bar del posto una pistola con matricola abrasa, circa 43 grammi di hashish pronto alla vendita e tutto il materiale relativo al peso e per il confezionamento della sostanza.

Oggi per lo stesso bar il questore di Latina ha disposto la chiusura temporanea e la sospensione della licenza. Durante la perquisizione i militari dell’Arma avevano fatto la scoperta nel retrobottega, arrestando il titolare per detenzione di droga ai fini di spaccio. Da ulteriori approfondimenti era poi emerso che gli avventori controllati all’interno durante le attività, erano soggetti con precedenti penali e di polizia, uno dei quali trovato inoltre in possesso di droga di modica quantità.

Dagli accertamenti effettuati è emerso inoltre, che presso lo stesso locale, più volte erano stati identificati soggetti pregiudicati, circostanza che ha portato ad ipotizzare come l’esercizio fosse diventato un ritrovo abituale di pregiudicati e soggetti di comprovata pericolosità sociale.

Il monitoraggio dei fatti pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, svolto dai poliziotti della Divisione Amministrativa della Questura di Latina, ha consentito l’accertamento delle violazioni da parte del gestore. Alla luce di quanto accertato è stato pertanto adottato dal Questore il provvedimento per la durata di 15 giorni, operativo da oggi.