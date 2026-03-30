Droga in auto e a casa, arrestato un 40enne ad Aprilia

Un normale controllo alla circolazione stradale si è trasformato in un arresto per droga. È successo ad Aprilia, dove i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fermato un uomo di 40 anni, residente ad Ardea e già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo viaggiava a bordo di un’auto quando è stato fermato dai militari impegnati in un servizio di controllo del territorio. Durante le verifiche ha tentato di liberarsi di due piccoli involucri, gettandoli via. Il gesto però non è passato inosservato, con i carabinieri che li hanno recuperati immediatamente, trovando all’interno circa 22 grammi di cocaina e poco più di un grammo di hashish.

Il controllo è proseguito con una perquisizione personale che ha portato al ritrovamento di altri due involucri contenenti circa 23 grammi di cocaina e circa 1,3 grammi di hashish. A quel punto i militari hanno deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione del quarantenne.

All’interno della casa sono stati trovati altri 33 grammi di marijuana, tre bilancini di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Rinvenuti anche 1.000 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori possibile provento dell’attività di spaccio. Tutta la droga, il denaro e l’attrezzatura sono stati sequestrati. Nel corso degli accertamenti è emerso anche un altro elemento, l’uomo si era già messo alla guida nonostante la patente gli fosse stata revocata e aveva ripetuto la violazione. Per questo motivo è stato anche denunciato all’Autorità giudiziaria.

Al termine delle procedure di rito, il quarantenne è stato arrestato e trasferito nelle camere di sicurezza della Stazione dei Carabinieri di Aprilia, dove è rimasto in attesa della convalida dell’arresto con rito direttissimo.