Droga in auto, scatta il controllo: 23enne ai domiciliari

Un atteggiamento sospetto durante un controllo stradale ha portato all’arresto di un giovane trovato in possesso di cocaina e hashish. È quanto accaduto nella giornata di ieri a Terracina, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno fermato un 23enne di Latina, già noto alle forze dell’ordine.

Il controllo rientra nei servizi predisposti per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. Proprio il comportamento del conducente ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione.

Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti circa 28 grammi di cocaina, già suddivisa in due involucri, oltre a un bilancino di precisione e due sigarette contenenti hashish per oltre 2 grammi complessivi, elementi ritenuti compatibili con l’attività di spaccio.

Il materiale è stato sequestrato e sarà analizzato nei laboratori competenti. Per il giovane è scattato l’arresto in flagranza: dopo le formalità di rito è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove resterà agli arresti domiciliari fino all’udienza di convalida, prevista con rito direttissimo nella giornata di domani.