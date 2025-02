Droga in casa al Villaggio Trieste, marito arrestato e moglie denunciata

Due chili di droga tra hashish e cocaina custoditi all’interno del frigorifero. E’ ciò che hanno rinvenuto gli agenti della Questura di Latina al Villaggio Trieste, in un appartamento di proprietà di un 39enne.

Come riporta l’edizione odierna di Latina Oggi, gli agenti della Squadra Mobile, dopo una serie di indagini, sono entrati in casa dell’uomo, un volto già noto alle forze dell’ordine per reati di spaccio, trovando la droga nascosta in vari punti della casa tra cui proprio il frigorifero.

Le attività di perquisizione hanno portato alla luce, oltre alla droga, una discreta somma di denaro contante, un bilancino di precisione e tutto il materiale utile al confezionamento. Per l’uomo è scattata la custodia in carcere. Nei guai anche la moglie, denunciata in stato di libertà.