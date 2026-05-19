Droga in casa e in auto, arrestata una donna

Una donna di 36 anni, residente a Latina, è stata arrestata dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata eseguita nella mattinata di ieri, lunedì 18 maggio, dagli agenti della Squadra Mobile nell’ambito di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo pontino.

I poliziotti hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale e domiciliare disposto all’interno di un procedimento penale ancora in corso. I controlli hanno riguardato sia l’abitazione della donna sia un’autovettura nella sua disponibilità.

Durante le verifiche gli investigatori hanno trovato e sequestrato diverse tipologie di droga: cocaina, hashish e sostanze sintetiche. Insieme allo stupefacente sono stati rinvenuti anche bilancini di precisione, strumenti per la lavorazione della sostanza, materiale per il confezionamento e appunti contabili, elementi ritenuti dagli inquirenti compatibili con un’attività di preparazione e successiva cessione della droga.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il quadro emerso dalla perquisizione farebbe pensare a un’attività di spaccio non episodica, ma strutturata e portata avanti con continuità. Nel corso dell’accesso all’abitazione, inoltre, sarebbero stati rilevati tentativi di nascondere e distruggere parte della sostanza stupefacente.

Dopo le formalità di rito e l’esito positivo dei narcotest effettuati sul materiale sequestrato, la donna è stata posta agli arresti domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno. Resterà in attesa dell’udienza di convalida davanti al Tribunale di Latina.