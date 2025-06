Droga, lavoro irregolare e sicurezza in mare: Ponza sotto la lente della Finanza

Un fine settimana di controlli a tutto campo da parte della Guardia di Finanza sull’Isola di Ponza, in occasione del weekend festivo di San Pietro e Paolo, che ha visto l’afflusso di migliaia di turisti provenienti soprattutto dalla Capitale. I militari della Tenenza di Ponza, congiuntamente alla Sezione Operativa Navale di Gaeta, hanno intensificato le attività di vigilanza focalizzandosi su due fronti: da un lato controlli a terra nei pressi di porti, locali pubblici e zone della movida, finalizzati alla prevenzione e repressione di reati, all’individuazione di lavoratori in nero e all’accertamento di eventuali irregolarità di natura fiscale. Dall’altro, controlli di polizia in mare finalizzati a garantire il regolare svolgimento delle attività diportistiche, turistiche ricreative e prevenire ogni forma di illecito nelle acque prospicienti le isole Pontine.

Nel corso dei controlli sul territorio, grazie alle citate unità cinofile, sono stati segnalati 10 soggetti, di età compresa tra i 25 ed i 40 anni, alle competenti Prefetture (cinque a quella di Roma, uno a Napoli ed uno a Caserta), per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, consentendo di sottoporre a sequestro sostanze stupefacenti tra hashish (20 grammi) e cocaina (6 grammi). Durante le attività è stato anche individuato un lavoratore impiegato “in nero” presso una struttura ricettiva locale, per la quale si è proceduto alla prevista diffida a sanare le inosservanze accertate, e all’elevazione delle previste sanzioni amministrative in violazione della normativa giuslavoristica.

Contestualmente è stato impiegato un consistente e capillare dispositivo aeronavale in relazione allo specifico ruolo di “polizia del mare”. In particolare, grazie all’intensa attività effettuata dalle unità navali delle Fiamme Gialle del sud pontino, sono state sottoposte a controllo di polizia 45 imbarcazioni di notevole pregio e valore commerciale, identificate 173 persone ed elevati 30 verbali di contestazione e notifica. Si rendeva altresì necessario l’intervento di un assetto navale al fine di prestare assistenza ad un’imbarcazione con 5 occupanti a bordo che richiedevano il soccorso alle Autorità preposte, in quanto rimasti alla deriva a circa 7 miglia dalla costa per un’avaria ai motori.