Droga nascosta nel cofano dell’auto, due arresti a Latina

Due giovani 23enni, entrambi di origine marocchina, sono stati pizzicati dagli agenti della Questura di Latina mentre trasportavano, occultati nel cofano di un’auto, droga tra hashish, cocaina e marijuana.

La Squadra Mobile del capoluogo, impegnata in un controllo nel quartiere Nicolosi, ha notato un’auto sospetta sulla quale stavano salendo proprio i due giovani già noti alle forze dell’ordine e irregolari sul suolo nazionale. Uno dei due aveva in mano un involucro che ha attirato l’attenzione dei poliziotti che li hanno immediatamente avvicinati per un controllo.

E’ lì che è stata poi fatta la scoperta, con gli uomini coordinati dal dirigente Giuseppe Lodeserto che hanno rinvenuto occultati nel vano batteria situato nel cofano dell’auto, diversi involucri di varia sostanza stupefacente. I controlli si sono poi spostati nelle abitazioni dei due ed hanno permesso di rinvenire quasi 2 kg tra hashish, cocaina e marijuana oltre a due pistole risultati poi essere delle repliche.

Per i due è scattato l’arresto con l’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto la custodia in carcere a Latina.