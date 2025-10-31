Droga nel serbatoio dell’auto, due arresti della Polizia ad Aprilia

La Polizia di Stato di Aprilia ha arrestato in flagranza di reato due persone, un uomo e una donna residenti nella provincia di Roma, nell’ambito di un’operazione di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti della volante hanno notato un’auto sospetta con il baule aperto e due individui che armeggiavano all’interno. Insospettiti dalla scena, i poliziotti hanno proceduto al controllo del veicolo, scoprendo un ingegnoso sistema di occultamento.

Sotto la moquette dell’alloggiamento della ruota di scorta era infatti nascosta una bombola GPL manomessa, dotata di un congegno elettronico che ne consentiva l’apertura a distanza tramite telecomando. All’interno del serbatoio sono stati rinvenuti due panetti sottovuoto, contrassegnati da un logo noto, contenenti complessivamente circa 2,5 chilogrammi di cocaina. La natura della sostanza è stata confermata dai successivi accertamenti di laboratorio.

Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno anche sequestrato il telecomando utilizzato per azionare il meccanismo e un telefono cellulare collegato a contatti con soggetti ancora da identificare. L’autovettura è stata posta sotto sequestro, mentre le perquisizioni domiciliari effettuate presso le abitazioni dei due fermati hanno avuto esito negativo.

I soggetti sono stati accompagnati presso gli uffici del Commissariato di Aprilia. Dell’arresto è stata informata l’Autorità giudiziaria competente, che ha disposto il rito direttissimo davanti al Tribunale di Latina nella giornata odierna.

Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e vale il principio di presunzione di innocenza per gli indagati. L’operazione rappresenta un ulteriore risultato dell’impegno quotidiano della Polizia di Stato nel contrasto alla produzione e al traffico di stupefacenti, a tutela della sicurezza dei cittadini.