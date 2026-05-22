Droga, segnalati quattro assuntori di hashish a Villaggio Trieste

Proseguono i controlli straordinari dei carabinieri nella zona di Villaggio Trieste e nelle aree limitrofe, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti.
Nel corso delle attività, avviate a partire dalla serata del 20 maggio, i militari hanno segnalato alla Prefettura quattro giovani residenti in provincia di Latina, trovati in possesso di piccole quantità di hashish.
La sostanza, per un totale di poco più di 10 grammi, è stata sequestrata e sottoposta a provvedimento amministrativo.
Nel complesso, negli ultimi due giorni, sono stati controllati 32 veicoli, identificate 68 persone ed eseguite 13 perquisizioni nell’area interessata.