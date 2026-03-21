Droga, stretta sui controlli: un arresto a Priverno e due denunce ad Aprilia

Controlli serrati e operazioni mirate delle forze dell’ordine nel territorio pontino, dove nelle ultime ore si registrano nuovi interventi contro il traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra Aprilia e Priverno. Un’azione coordinata che conferma l’attenzione crescente su un fenomeno che continua a destare preoccupazione.

A Priverno, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un 19enne del posto, già noto alle forze di polizia, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Il giovane è stato fermato durante un controllo: il suo atteggiamento ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale.

L’operazione ha portato al rinvenimento di 12 dosi di cocaina, per oltre 4 grammi, e due porzioni di hashish per circa 15 grammi. Inoltre, il ragazzo aveva con sé circa 400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Le verifiche sono state estese anche all’abitazione, dove è stato trovato materiale per il confezionamento della droga. Il 19enne è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della convalida. Parallelamente, ad Aprilia, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli sul territorio, con verifiche e perquisizioni finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti. Nel corso delle operazioni è stato denunciato un uomo per detenzione abusiva di oggetti atti ad offendere, mentre ulteriori accertamenti hanno riguardato anche ambienti e soggetti ritenuti sensibili sotto il profilo dello spaccio.