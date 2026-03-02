Dubai, Sambucci: “Vicinanza al Cisterna Volley, auspico rientro in sicurezza”

Preoccupazione anche nel territorio pontino per la situazione internazionale che coinvolge indirettamente il Cisterna Volley, attualmente a Dubai per la partecipazione a un torneo internazionale, dopo le notizie relative all’attacco missilistico che ha interessato la città degli Emirati Arabi Uniti.

A intervenire è l’onorevole Vittorio Sambucci, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio, che ha espresso vicinanza alla società pontina e ai suoi tesserati.

“Sto seguendo con viva apprensione l’evolversi della crisi nel Medio Oriente e con particolare ansia e preoccupazione la sorte del Cisterna Volley, che si trova a Dubai per la disputa di un torneo internazionale. La notizia dell’attacco missilistico subito dalla città degli Emirati Arabi Uniti, naturalmente ci inquieta, ma stiamo ricevendo rassicurazioni dall’Unità di crisi della Farnesina, come pure da ambasciata e consolato italiano. Le nostre autorità si stanno adoperando con la massima attenzione per garantire assistenza e supporto. La cosa più importante è assicurare l’incolumità della squadra e dello staff. Ho avuto modo di interloquire il direttore sportivo Candido Grande che mi ha fornito un quadro più tranquillizzante della situazione. Esprimo vicinanza a tutta la società del Cisterna Volley, dai dirigenti ai giocatori, alle loro famiglie, con l’auspicio che il team impegnato a Dubai possa rientrare presto in sicurezza nel nostro Paese”.

Il monitoraggio della situazione resta costante da parte delle autorità diplomatiche italiane, mentre cresce l’attenzione anche nel Lazio per il rientro in sicurezza della squadra pontina.