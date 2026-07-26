Due anni dopo riecco il Parco Falcone e Borsellino

Dopo oltre ventiquattro mesi di cancelli sbarrati, il Parco Falcone e Borsellino è di nuovo accessibile. La giornata di sabato 26 luglio ha segnato la restituzione ufficiale alla città dell’area verde, riqualificata grazie ai fondi europei del Pnrr, attirando fin dal primo pomeriggio una massiccia affluenza di residenti di ogni età. L’afflusso è cresciuto progressivamente a partire dalle 19:00, con la zona giochi e la nuova area fitness saturate in breve tempo.
Tra gli interventi di modernizzazione spicca tuttavia una scelta di continuità consapevole. La celebre panchina su cui Tiziano Ferro scrisse la hit “Xdono” è stata lasciata intatta nella sua collocazione originale, arricchita soltanto da un cartello esplicativo con QR Code che permette di scoprirne i dettagli storici.
Un elemento che ha attirato da subito la curiosità dei fan e dei frequentatori più giovani. Non sono mancate le valutazioni critiche da parte del pubblico più esigente, focalizzate principalmente su alcuni dettagli dell’opera. In diverse aree il prato non ha ancora completato il ciclo di crescita, lasciando trasparire ampie porzioni di terriccio. Analoghe riserve hanno accompagnato la nuova pavimentazione chiara dei vialetti, che ha sostituito il tradizionale brecciolino, oltre alla persistente assenza di servizi igienici pubblici. Se le finiture del verde e della struttura richiedono ancora tempo per raggiungere il pieno sviluppo, l’immagine della prima serata restituisce una certezza: la cittadinanza non aspettava altro che ritrovare il proprio punto di riferimento.