Due anni dopo riecco il Parco Falcone e Borsellino

Dopo oltre ventiquattro mesi di cancelli sbarrati, il Parco Falcone e Borsellino è di nuovo accessibile. La giornata di sabato 26 luglio ha segnato la restituzione ufficiale alla città dell’area verde, riqualificata grazie ai fondi europei del Pnrr, attirando fin dal primo pomeriggio una massiccia affluenza di residenti di ogni età. L’afflusso è cresciuto progressivamente a partire dalle 19:00, con la zona giochi e la nuova area fitness saturate in breve tempo.