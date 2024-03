Due auto a fuoco in via Baviere, confermata la pista dolosa

C’è senza alcun dubbio la mano dolosa alla base dell’incendio di due auto avvenuto la scorsa notte in via Baviere, traversa senza uscita di via Nascosa a Latina. I tecnici dei vigili del fuoco, insieme ai carabinieri del Nucleo Radiomobile, hanno rinvenuto una bottiglia di liquido infiammabile utilizzata per versare la sostanza accelerante sulla Toyota Yaris e sulla Ford Cougar.

Un gesto mirato e intimidatorio verso una coppia di liberi professionisti che sostengono di non avere idea di chi possa avercela con loro fino ad arrivare ad un simile gesto. Ora, dopo l’intervento del Nucleo Radiomobile, le indagini sono state affidate ai militari della Stazione di Borgo Sabotino che proveranno a far luce su questa inquietante vicenda.