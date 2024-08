Due auto a fuoco nella notte a Latina: avanza l’ipotesi dolosa

Due incendi d’auto sono scoppiati nella notte nel quartiere Europa di Latina, suscitando preoccupazione tra i residenti e dando il via a indagini serrate da parte dei carabinieri. I due episodi, avvenuti in via Austria e in via Chiarello, hanno coinvolto due veicoli parcheggiati sotto le abitazioni dei rispettivi proprietari.

Il primo incendio ha colpito un’Audi, parcheggiata sotto casa del proprietario in via Austria. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il veicolo, richiedendo l’intervento immediato dei vigili del fuoco per evitare ulteriori danni. Mentre la squadra dei pompieri era ancora impegnata a domare le fiamme, un secondo rogo è scoppiato in una stradina vicina, in via Chiarello, danneggiando una Fiat parcheggiata lungo la strada. Anche in questo caso, l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco è stato fondamentale per evitare che le fiamme si propagassero ad altri veicoli nelle vicinanze.

Nonostante la vicinanza temporale e geografica degli incendi, al momento non sembra esserci un collegamento evidente tra i due episodi. Tuttavia, la natura sospetta degli incendi fa ipotizzare che si tratti di gesti dolosi. I carabinieri di Latina stanno conducendo indagini approfondite per determinare le cause esatte degli incendi e individuare eventuali responsabili.