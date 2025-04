Due cardinali “pontini” al Conclave per l’elezione del prossimo Papa

Giuseppe Petrocchi e Marcello Semeraro. Come riportato dall’edizione odierna del Messaggero, sono loro i due cardinali “pontini” pronti a portare la provincia di Latina nel prossimo Conclave utile a eleggere il nuovo Papa. Petrocchi per 15 anni guidò la diocesi di Latina, come primo incarico. Esattamente 27 anni fa fu chiamato da Giovanni Paolo II quando come unica esperienza aveva quella di parroco ad Ascoli. Nel capoluogo pontino rimase poi per un decennio e mezzo, lasciando un ricordo importante tra la comunità.

Cardinal Semeraro invece è vescovo di Albano, che comprende tra le sue mansioni anche la città di Aprilia. Pontini dunque non di nascita, ma che comunque hanno lasciato il segno tra la comunità cristiana. Entrambi saranno figure chiave, in qualità di elettori, al prossimo Conclave.