Due casi di ‘Dengue’ ad Aprilia, al via gli interventi di disinfestazione

Riscontrati due casi di ‘Arbovirosi Dengue’ riscontrati in due persone ad Aprilia in località Selciatella e Consorzio Tre Colli. Per questo, per ridurre il rischio di trasmissione del virus trasmesso dalla puntura di zanzara, il sindaco Lanfranco Principi ha disposto un’urgente attività di disinfestazione.

Gli interventi verranno effettuati nelle due zone dove è stato riscontrato il virus per tre sere consecutive, dalle ore 00.00 alle ore 5.00, a partire da questa notte.

La disinfestazione da parte della ditta incaricata, verrà effettuata tramite l’impiego di prodotti larvicidi e adulticidi. Fino al termine delle operazioni previste – che in caso di pioggia verranno rinviate al primo giorno utile – si dispone il rinvio delle manifestazioni pubbliche nelle due aree citate.

Il Sindaco attraverso l’ordinanza ha elencato anche alcune precauzioni da adottare durante il trattamento nelle due zone interessate: