Due casi di legionella nell’hotel, chiusa una struttura ricettiva a Sperlonga

Due casi di legionella per due ospiti dell’hotel “Ganimede” a Sperlonga. E’ per questo motivo che il vicesindaco della cittadina pontina ha disposto la chiusura immediata della struttura alberghiera, con conseguente disposizione che ordina la bonifica e la disinfezione immediata dell’impianto idrico.

L’ordinanza è stata disposta ieri e si è resa necessaria per via di una nota pervenuta dal Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica all’Asl di Latina, che ha di conseguenza informato il Comune di Sperlonga. Ora per i gestori della struttura ricettiva ci sarà tempo non superiore a cinque giorni per provvedere alle operazione di bonifica, altrimenti scatteranno sanzioni.