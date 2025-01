Due furti ravvicinati nel centro di Latina, indagano i carabinieri

Hanno colpito prima in un tabacchi infrangendo la vetrata e portando via gratta e vinci per un valore di 300 euro, poi si sono spostati nel ristorante affianco dove, con le stesse modalità, hanno asportato dal registrato di cassa contanti per un valore complessivo di alcune centinaia di euro. E’ quanto accaduto nella notte nel pieno centro di Latina, dove dei malviventi hanno messo a segno il doppio colpo ravvicinato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Latina che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica. Al vaglio le immagini di video sorveglianza delle due attività commerciali per provare a dare un identità agli autori dei furti.