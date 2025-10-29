Due giorni di screening gratuiti per gli operatori dell’INPS di Latina

Domani e dopodomani, 30 e 31 ottobre, la sede dell’INPS di via Cesare Battisti a Latina ospiterà due giornate dedicate alla salute e alla prevenzione, riservate agli operatori dell’Istituto. Dalle 9:30 alle 17:00 sarà possibile effettuare screening gratuiti (colon retto, mammella, collo dell’utero, melanoma cutaneo, HCV test), controlli su colesterolo, glicemia e pressione, oltre a visite senologiche, ortopediche, ECG e vaccinazioni antinfluenzali e antitetaniche.

L’iniziativa “Un Consiglio in Salute” nasce in collaborazione con ASL Latina, gli Ordini Professionali, gli Istituti e le Associazioni del settore sanitario, per promuovere la cultura della prevenzione e la tutela del benessere.