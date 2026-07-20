Due imponenti incendi divorano le colline di Sonnino

Pomeriggio di massima emergenza per la comunità di Sonnino, dove due imponenti roghi hanno mandato in fumo ettari di macchia mediterranea. A causa delle forti raffiche di vento e del caldo intenso, il fronte del fuoco si è spinto fino alle recinzioni di alcune case, scatenando la paura tra le famiglie della zona.

Il peggio è stato scongiurato solo grazie a una massiccia mobilitazione dei soccorsi. In prima linea i Vigili del Fuoco del distaccamento di Terracina, affiancati dal personale Dos (Direttore operazioni spegnimento) e dai Carabinieri. Fondamentale si è rivelato il supporto dei volontari di Protezione Civile arrivati non solo da Sonnino, ma anche dai vicini comuni di Priverno, Sabaudia, Amaseno e Terracina, supportati da cacciatori e residenti. Un lavoro di squadra che ha permesso di contenere il rogo: il bilancio finale non registra feriti o intossicati, e gli edifici sono rimasti intatti.