Due incidenti in poche ore in provincia, muoiono due centauri: uno aveva 16 anni

Due distinti incidenti mortali a distanza di poche ore, uno a Itri e uno a Borgo Santa Maria alle porte di Latina. E’ una serata tragica quella con cui devono fare i conti ancora una volta le strade pontine. Due incidenti accomunati da una sola cosa, entrambi i conducenti viaggiavano in sella alle due ruote. Nel primo caso lo schianto mortale si è verificato sull’Appia a Itri. Era tardo pomeriggio quando un ragazzo di appena sedici anni mentre era a bordo del suo motociclo ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro un’auto che viaggiava nel senso opposto. Sul posto inutile l’intervento dei sanitari del 118.

Qualche ora dopo, la seconda tragedia a pochi km da Latina. Un uomo mentre viaggiava lungo via del Crocifisso a bordo della sua moto, per cause ancora da stabilire, si è scontrato frontalmente contro un’auto. Immediato anche in questo caso l’intervento dei sanitari del 118, ma una volta sul posto per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sulle dinamiche dei due schianti mortali indagano rispettivamente carabinieri e polizia stradale.