Due kg di cocaina nel bagagliaio, arrestato un 53enne a Sezze

I carabinieri di Sezze hanno intercettato un’auto a noleggio guidata da un 53enne di Latina, già noto alle forze dell’ordine, che nascondeva nel bagagliaio circa due chilogrammi di cocaina pura.

L’uomo è stato fermato dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina, in collaborazione con il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale. Il suo comportamento, apparso subito sospetto, ha spinto i Carabinieri a procedere con una perquisizione personale e veicolare. Da quel controllo è emerso l’ingente quantitativo di stupefacente, confezionato in due involucri ben sigillati.

La droga, destinata con ogni probabilità al mercato locale e provinciale, avrebbe potuto fruttare diverse decine di migliaia di euro. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e sarà sottoposto a successive analisi di laboratorio per determinarne la purezza e la quantità esatta.

Dopo l’arresto e le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 53enne è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Latina.