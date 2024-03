Due pontine convocate al camp della nazionale di flag football femminile

Lo scorso sabato 2 e domenica 3 Marzo, si è svolto a Firenze, presso il Guelfi Sport Center, l’Evaluation Camp della Nazionale Flag Femminile, sotto la nuova guida tecnica di Coach Katherine Sowers, talentuosa Allenatrice Americana, proveniente dalla NFL (il maggior campionato al Mondo di Football Americano), nonché prima Allenatrice Donna della Storia in un SuperBowl.

Ad assisterla in questo delicato compito l’Offense Assistant Marco Santagostino e Giuseppe Barbarino per il reparto Difensivo.

Tra le 68 Atlete provenienti da tutta Italia, spiccano anche i nomi di due ragazze dei Bufali Latina, Borgese Martina (Classe 92) e Rossetto Eleonora (Classe 87) che entrano nella Storia della squadra Pontina come le prime atlete di sesso Femminile ad essere convocate ad uno Stage Nazionale, a distanza dalla prima storica convocazione di Pilone in Under 17 Maschile avvenuta nel 2023.

“Come società, siamo fortemente orgogliosi delle nostre atlete, che hanno rappresentato a testa alta la nostra squadra allenandosi accanto a Giocatrici di importanza Nazionale, sotto l’occhio attendo della FIDAF.

Crediamo fortemente nel Progetto Femminile, e ci fa piacere sapere che quest’anno abbiamo circa 7 Atlete di sesso Femminile, quando solamente 2 anni e mezzo fa erano in due. La nostra Missione è quella di iscrivere queste ragazze al Campionato Femminile , sotto i colori della società Queen Bees Latina, ma per farlo, c’e sicuramente bisogno che altre ragazze di Latina, spinte dalla curiosità, si affacciano a provare questo bellissimo sport, rendendo Latina un punto di riferimento del Flag Femminile in Italia.” – dichiara la società.