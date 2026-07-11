Due protagonisti del Basket in Piazza Junior convocati in maglia azzurra

Due protagonisti del torneo junior del Basket in Piazza convocati in maglia azzurra. Parliamo di Lorenzo Paradiso e Samuele Troiso, i due giovanissimi cestisti (classe 2011) della SMG Basket Latina reduci da prestazioni da urlo al BIP 2026 con i colori della New Age Erborist. La convocazione, arrivata nell’ambito delle attività del “Centro Tecnico Regionale” (C.T.R.) per il Progetto ITALIA ACADEMY, proietta i due talenti pontini direttamente nel vivo dello “JR NBA TOURNAMENT”, in programma a Roma proprio in questo weekend dell’11 e 12 luglio. Dopo i tre giorni di raduno intensivo e allenamenti tra Roma e il Palabancanagni di Anagni, la rappresentativa è pronta a sfidare le selezioni europee sul parquet del PalaFonte (Via Roberto Ferruzzi, Roma).

Questo il calendario ufficiale delle sfide che vedrà impegnati i due atleti pontini:

Sabato 11 Luglio: Ore 11:30 | Italia – Danimarca Ore 17:30 | Italia – Inghilterra

Domenica 12 Luglio: Ore 11:30 | Italia – Olanda A seguire le finali: ore 17:00 (3°/4° posto) e ore 18:30 (1°/2° posto).



Una grandissima soddisfazione per l’SMG Basket, per il Basket in Piazza e per tutto il movimento sportivo di Latina, che vede ancora una volta il proprio vivaio giovanile tagliare traguardi di eccellenza assoluta.