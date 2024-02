Due rapine in due giorni, è caccia al ladro a Borgo Montello

Due episodi analoghi, un bandito armato di coltello si è fatto consegnare l’incasso da due diverse attività commerciali a Borgo Montello. Come riporta l’edizione odierna di Latina Oggi, i fatti sono accaduti tra ieri e martedì nella zona alla periferia di Latina, al confine con la città di Aprilia.

Il primo colpo risale a martedì mattina quando il rapinatore, armato di lama, si è fatto consegnare l’incasso di un albergo situato lungo la Pontina, a ridosso della zona de Le Ferriere. Il secondo caso invece, è avvenuto il giorno dopo, con modalità analoghe: il rapinatore, sempre armato di coltello, ha fatto irruzione in un negozio gestito da una famiglia cinese nel centro abitato di Borgo Montello, facendosi così consegnare l’incasso.

Circa 180 euro il valore complessivo dei due colpi, un bottino misero in un caso che sta comunque ricevendo un grande lavoro da parte delle forze dell’ordine. Gli agenti della Squadra Mobile di Latina intervenuti, stanno lavorando senza sosta sui due casi analoghi e non escludono alcuna ipotesi. Una sola cosa è certa ovvero che il rapinatore agisce in un raggio d’azione circoscritto.