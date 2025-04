Due rapine in poche ore, colpiti un supermercato e una farmacia a Latina

Due rapine in poche ore a distanza di qualche chilometro l’un l’altra. Ci sarebbe la mano delle stesse persone, almeno due, dietro ai colpi messi a segno nella mattinata di ieri a Latina. Il primo è andato a segno in una farmacia di Borgo Piave, con il malvivente che è riuscito a farsi consegnare il bottino dopo aver minacciato il dipendente. Ad aspettarlo fuori c’era un complice, pronto a scappare a bordo di un’auto.

Poco dopo i rapinatori si sono spostati in un supermercato di viale Le Corbusier dove, sempre con lo stesso modus operandi, uno dei due è riuscito sotto minaccia a farsi consegnare fuggendo poi a bordo dell’auto che lo aspettava prontamente fuori dall’attività.

Due rapine analoghe dunque sul quale stanno cercando di far luce i carabinieri della Compagnia di Latina, intervenuti sul posto per raccogliere testimonianze e indizi. Al vaglio dei militari anche le immagini di video sorveglianza che proveranno quanto meno ad identificare il veicolo utilizzato per la fuga.