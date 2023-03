Due rotatorie per la messa in sicurezza di Strada Sabotino

Negli ultimi anni, in Strada Sabotino, sono stati tanti gli incidenti stradali, incluso quello avvenuto nella mattinata di domenica. Per questo la Provincia di Latina, ha deciso per la costruzione di due rotonde nei pressi degli incroci con Strada Lunga e Strada Nascosa, al fine di metterli in sicurezza. I lavori delle due intersezioni lungo il tratto da Borgo Piave porta a Foce Verde, promossi dall’ex Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore De Monaco, saranno di competenza dell’Ente di via Costa. Così Renzo Scalco, già consigliere comunale di Latina nel Cuore dichiara che: “Siamo certi che la messa in sicurezza di Strada Sabotino attraverso la realizzazione di due rotonde le quali consentiranno di rendere più armonico il traffico, sempre molto intenso su tale via permetterà di ridurre il numero di incidenti stradali, tutelando la salute dei cittadini e dotando il nostro territorio di una rete viaria migliore e più sicura“.