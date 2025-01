Due scosse di terremoto a Sezze a dintorni, fortunatamente solo tanta paura

Sono state due scosse di terremoto a fare da sveglia ai cittadini di Sezze intorno alle 6.30 di ieri mattina. Ancora avvolti nel sonno, in tanti sono stati sbalzati dal letto dopo che la terra ha tremato due volte. Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la prima scossa di magnitudo 2.8 è stata registrata alle 6.28, seguita dopo breve tempo, da un altra di magnitudo 2.5, alle ore 6.35. L’epicentro è stato individuato ad una profondità di circa 8 chilometri.

In tanti sono scesi in strada per la paura, ma nonostante lo spavento generale iniziale la situazione si è rilevata meno preoccupante di quanto temuto. Immediato l’intervento da parte dell’Amministrazione di Sezze, con il sindaco Lucidi che ha da subito attivato le verifiche su edifici pubblici e abitazioni private. Con il pieno supporto della Prefettura, sono state inoltre ispezionate le aree più sensibili del paese, tutto fortunatamente è risultato sotto controllo.