Due uomini in più non bastano, il Latina cade in casa della Salernitana

Oltre un’ora di gara con un uomo in più, e quasi mezz’ora del secondo tempo con la doppia superiorità numerica, non sono bastati al Latina per tornare a casa dall’Arechi di Salerno con dei punti in tasca. Dopo la bella vittoria casalinga contro il Sorrento, arriva una brusca frenata per i nerazzurri, sconfitti per 2-1 in casa della Salernitana. Un passo indietro per la squadra di mister Volpe, incapace di sfruttare una gara sulla carta si difficile ma che, soprattutto per gli episodi, avrebbe potuto prendere una piega diversa.

Cronaca

L’avvio è incoraggiante per la squadra pontina: al 12’ Cioffi su punizione costringe Donnarumma alla parata e sull’azione successiva Parigi gira fuori di poco. Alla prima vera sortita offensiva, però, passano i padroni di casa: al 14’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Golemic prolunga di testa per Cabianca che, tutto solo sul secondo palo, batte Mastrantonio e firma l’1-0. Il match si accende poco dopo quando Capomaggio entra duramente su Mastrantonio con il piede alto: inizialmente ammonito, dopo la revisione FVS al 21’ viene espulso lasciando la Salernitana in dieci uomini. Il Latina prova ad approfittarne e nel finale di primo tempo costruisce le occasioni migliori: al 46’ bellissima azione con il cross di Ercolano per la girata al volo di sinistro di Parigi, ma Donnarumma compie una parata spettacolare; un minuto più tardi lo stesso Parigi, di testa, manda alto non di molto. Nella ripresa il Latina prova ad aumentare la pressione ma al 7’ arriva il raddoppio granata: Lescano, servito da Achik in area, controlla e segna, rete convalidata dopo revisione nonostante i dubbi su un possibile fuorigioco. Al 15’ altro episodio chiave con l’espulsione diretta di Golemic per un intervento durissimo su Parigi: la Salernitana resta così addirittura in nove uomini e il Latina si riversa in avanti alla ricerca del gol. I pontini producono diverse occasioni, soprattutto con i cross di Pace, e al 36’ trovano la rete con Sylla che sul secondo palo appoggia in rete da pochi passi pur masticando la palla. Nel finale però arriva anche l’occasione più clamorosa. Al 46’ Lipani riceve in area dopo un altro traversone di Pace, controlla e calcia di destro ma manda incredibilmente alto sopra la traversa. Nei lunghi minuti di recupero ci prova anche Di Giovannantonio di testa, senza fortuna.

Tabellino

Salernitana 2 – 1 Latina Calcio 1932

Salernitana: Donnarumma, Gyabuaa, Capomaggio, De Boer, Achik (64’ Berra), Golemic, Ferraris (25’ Quirini, 80’ Longobardi)), Matino, Lescano (80’ Molina), Anastasio, Cabianca (80’ Tascone) A disposizione: Cevers, Ferrari, Antonucci. Allenatore: Serse Cosmi.

Latina: Mastrantonio , Ercolano, Porro (45’ Quieto), Calabrese (70’ Pace), Marenco, Hergheligiu (45’ Riccardi), De Ciancio (64’ Sylla), Parodi, Lipani, Cioffi, Parigi (77’ Di Giovannantonio). A disposizione: Basti, Iosa, Scravaglieri, Pellitteri, De Marchi, Tomaselli, Vona, Metawie. Allenatore: Gennaro Volpe.

Arbitro: Francesco D’Eusanio di Faenza.

Assistenti: Cosimo Schirinzi di Casarano e Marco Munitello di Gradisca d’Isonzo.

IV Uomo: Giuseppe Vingo di Pisa.

Operatore FVS: Nicola Monaco di Sala Consilina.

Marcatori: 15’ Cabianca (S), 50’ Lescano (S), 82’ Sylla (L)

Ammoniti: 34’ Anastasio (S), 36’ Porro (L), 40’ Achik (S)

Espulsi: 22’ Capomaggio (S), 61’ Golemic (S)

Angoli: Salernitana 2 – 7 Latina

Recuperi: 3’ pt / 8’ st

Note: spettatori totali 7796 (77 ospiti, quota abbonati 5289)