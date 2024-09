Durigon nuovo vice-segretario nazionale Lega, Valletta: “Pieno sostegno”

Vincenzo Valletta, segretario comunale e capogruppo della Lega in consiglio comunale a Latina, ha espresso il pieno sostegno del partito locale a Claudio Durigon, recentemente nominato vicesegretario della Lega. Valletta ha sottolineato come questa nomina rappresenti un’opportunità per rafforzare l’azione politica a livello nazionale e locale, con un occhio di riguardo al progetto politico che Durigon ha contribuito a costruire nel Lazio e a Latina.

Secondo Valletta, Durigon ha dimostrato impegno costante e dedizione, ottenendo risultati positivi per la Lega e per il Paese, specialmente in materia di ascolto dei territori. Valletta ha concluso augurando un proficuo lavoro a Durigon e rinnovando la piena collaborazione della Lega di Latina.