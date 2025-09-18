E’ di Itri il miglior allevamento di segugi al mondo

Per il terzo anno consecutivo – dopo la Svizzera, la Croazia e ora la lontanissima Finlandia – l’allevamento “Di Campello” di Segugi Italiani e Segugi Maremmani a pelo raso dell’Itrano Vincenzo Soprano torna a Itri non solo con ben quattro titoli di Campioni Mondiali, ma aggiudicandosi anche il riconoscimento “Migliore di Razza Assoluto” nel Segugio Maremmano a pelo Raso. È il risultato conseguito all’Expo Cinofila Mondiale di Helsinki il mese scorso.

Presentati tre segugi Maremmani: Jano DI Campello, in Classe Campioni Maschi; Nike DI Campello in Classe Libera Femmine; Diego Di Campello in Classe Giovani Maschi. Nella razza Segugio Italiano a pelo raso, presentata in Classe Campioni Femmine, Zoe DI Campello – già Migliore di Razza e Campionessa Europea solo qualche mese fa – rientra in Italia con il Titolo di Campionessa Mondiale e Campionessa Finlandese.

“Le mie più vive congratulazioni a Vincenzo Soprano e all’allevamento Di Campello per gli straordinari risultati conseguiti a Helsinki. Portare a casa dei titoli così importanti rappresenta un traguardo di assoluto prestigio che dà lustro non solo a Itri, ma all’intera Regione Lazio”, ha dichiarato l’assessore regionale all’Ambiente, allo Sport e al Turismo Elena Palazzo.

“Questi successi sono il frutto di decenni di passione, dedizione e competenza, e testimoniano come, anche attraverso la cinofilia, si possa valorizzare un patrimonio identitario e culturale profondo a cui vengono tributati riconoscimenti internazionali”, ha rimarcato l’assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca e al Bilancio Giancarlo Righini.

Nel 2026 la mondiale si terrà a Bologna in Italia. L’allevatore Vincenzo Soprano assicura fin da ora il massimo impegno per confermare quanto fatto in quaranta anni di selezione di altissimo livello.