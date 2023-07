È di Latina la seconda più giovane diplomata d’Italia

Si chiama Alice Rocco ed ha da poco compiuto 17 anni, oggi è la seconda diplomata più giovane di Italia. La giovane di Latina, ha conseguito il 5 luglio scorso la maturità all’IISS Galilei Sani di Latina, indirizzo di chimica, materiali e biotecnologia. Per soli cinque giorni, prima di lei, ha dato la maturità un 17enne di Lecce.

Un percorso veloce quello di Alice che lo scorso anno l’ha portata, insieme ai suoi genitori, a chiedere e ottenere, il via libera per usufruire dell’abbreviazione per merito, previsto dal D. Lgs n. 62/2017, che le ha permesso di diplomarsi anticipatamente.

“Devo ringraziare, in particolare, la vice presidente del Galilei, la prof.ssa Daniela Cusano, presente anche il giorno del mio orale, che ha sempre creduto in me e che mi ha sempre sostenuto – ammette Alice Rocco. Così come voglio ringraziare il prof. Daniele Palombella, colonna portante dell’indirizzo di chimica e grande sostegno per tutti gli alunni, la prof.ssa Erica Marinoni docente di chimica organica, la prof.ssa Cecilia Tommasi, docente di lettere e storia e la prof.ssa Manuela Falduto, docente di laboratorio di chimica. Senza di loro – afferma Alice – il mio percorso scolastico sarebbe stato molto più difficile”.

Alice, quest’anno, ha anche partecipato al concorso per giovani scienziati “I giovani e le scienze”, organizzato dalla FAST (Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche) presentando un termociclatore realizzato con materiali di riciclo.

Giovanissima, ma con le idee chiare: Alice Rocco ha già sostenuto il test per accedere alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università UniCamillus di Roma conseguendo, tra l’altro, ottimi risultati e, entro il prossimo mese di settembre, si immatricolerà per iniziare il suo nuovo percorso di studi.

Appassionata di politica, è attiva nel movimento Fare Latina da diverso tempo, con il desiderio di aiutare la sua città a crescere e migliorare. Oltre alla politica ama lo sport; fa parte, ormai da 10 anni, del gruppo Majorettes Blue Twirling della città di Latina, e non disdegna nemmeno i concorsi di bellezza. Nel 2021, infatti, Alice è stata anche una delle ragazze più giovani a partecipare alle prefinali nazionali di Miss Grand Prix, la manifestazione di successo che, ormai da 34 anni, lancia volti nuovi nel mondo dello spettacolo e della moda.

“Alice mi ha contattato, lo scorso anno, perché voleva fare politica – spiega Annalisa Muzio, fondatrice di Fare Latina – e da allora è diventata una dei nostri referenti più giovani del gruppo giovani del nostro movimento. Con lei presenteremo, a ottobre in occasione del primo grande Congresso Fare Latina, il nostro progetto della Scuola di Politica su cui lavoriamo già da un po’. Sono felice di avere all’interno del nostro movimento – aggiunge Annalisa Muzio – ragazzi così decisi e preparati come Alice; i giovani sono il nostro futuro, e quello della nostra città, e su di loro dobbiamo puntare. Ad Alice il nostro grande in bocca al lupo per il suo futuro e per tutto quello di bello vorrà fare”.